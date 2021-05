Un video-polisonnografo ambulatoriale di ultima generazione per individuare e studiare i disturbi del sonno è stato donato dalla Cisal al reparto di Neurologia del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Si tratta di un sofisticato strumento che permetterà agli specialisti di diagnosticare più agevolmente, sia in fascia pediatrica che in quella adulta, disturbi sempre più frequenti che possono avere impatti negativi sulla qualità della vita, sul benessere del cervello e dell’intero organismo, e più in generale sulle capacità sociali, familiari e lavorative delle persone.

“Sono decine le iniziative simili che portiamo avanti – ha spiegato il Segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro (nella foto) – e siamo davvero contenti oggi di poter dare il nostro contributo, mettendo a disposizione di medici, personale sanitario ma soprattutto utenti, uno strumento utile, veloce e all’avanguardia per la ricerca e la diagnosi di disturbi purtroppo sempre più frequenti e che tra l’altro, considerato il periodo che stiamo vivendo, permetterà ai potenziali pazienti di dormire nel proprio letto al proprio domicilio senza la necessità di ricovero e quindi riducendo al massimo il rischio d’infezioni o contagi”.

“Un ringraziamento alla Cisal – ha sottolineato il Prof. Mercuri – per questa donazione che implementa la disponibilità degli strumenti in ospedale e ci permetterà di seguire i nostri pazienti anche in questa particolare fase di difficoltà nei processi di ospedalizzazione e ricovero elettivo a causa dell’emergenza pandemica”.