La trasformazione della mafia, con meno violenza e più infiltrazioni nel sistema politico e imprenditoriale, il rapporto con i clan stranieri, soprattutto nigeriani e albanesi, i fondi europei nel mirino, passando per il narcotraffico di cui la ‘ndrangheta è capofila, fino ad arrivare all’uso della tecnologia e all’apertura ai bitcoin. Sono solo alcuni dei temi che emergono dalla relazione trasmessa dalla Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento (qui il documento integrale) per quanto concerne il secondo semestre 2020. Nel periodo analizzato, la Dia lancia l’allarme principalmente sui risvolti negativi che il Covid-19 ha avuto sul fronte dell’espansione del fenomeno malavitoso, che ha approfittato dell’emergenza per infiltrarsi nel tessuto socio-economico sfruttando a proprio vantaggio i mutamenti dovuti al perdurare della pandemia.

“Su questo fronte – si legge nella relazione della Dia – la portata dei provvedimenti di prevenzione eseguiti anche nel semestre in esame testimonia l’attenzione verso il settore della Direzione Investigativa Antimafia che orienta le sue attività verso l’obiettivo generale di proteggere il tessuto economico del Paese dalle ingerenze della criminalità organizzata, specie durante la difficile situazione contingente ancora caratterizzata da generale incertezza e diffuso disagio sociale”.

In particolare, secondo la Dia, le mafie potrebbero concretamente rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie alle iniziative del Governo. Di particolare rilievo anche il tema dei clan stranieri che affiancano le storiche cosche. Nel dettaglio, in Sicilia a Cosa Nostra “si affiancano altre consorterie di matrici mafiose e fortemente organizzate ma inclini a evitare contrapposizioni con le famiglie”.

Prima tra tutte la Stidda, che preferisce però avere rapporti non conflittuali con Cosa Nostra, ma più legati alla collaborazione e alla spartizione degli affari illeciti. Nell’isola, tra l’altro, è in ascesa una criminalità organizzata di matrice etnica, principalmente legata al clan nigeriano, che opera con l’assenso delle mafie locali. In tutta Italia, però, si registra un incremento degli insediamenti etnici dei clan delinquenziali stranieri. Oltre ai già citati nigeriani, per i quali si sottolinea l’organizzazione gerarchica, la struttura paramilitare, i riti di affiliazione, i codici di comportamento ben definiti, tra i più strutturati gruppi stranieri c’è quello albanese, che si occupa di norma dell’approvvigionamento delle droghe e dei reati contro il patrimonio, e della criminalità cinese, incentrata su relazioni familiari e solidaristiche, dotata di una struttura chiusa e difficilmente accessibile.

Nel capitolo dedicato all’analisi delle cosche nostrane, emerge come la ‘ndrangheta si conferma un’organizzazione unitaria e strutturata su vincoli di parentela. In Sicilia, come detto, prevale Cosa Nostra ma sono in ascesa altre cosche, mentre la Camorra si distingue per una forte connotazione eterogenea e un potere mafioso espresso da grandi e consolidate organizzazioni autonome tra loro, dotate di flessibilità e capacità di rigenerarsi. Un vero e proprio allarme rosso e un’emergenza che diventa di tipo Nazionale arriva invece dalla Puglia, in particolare per quanto riguarda la mafia foggiana: “Il fenomeno mafioso foggiano desta maggior allarme sociale tanto da essere considerato dalle Istituzioni, soprattutto negli ultimi tempi, un’emergenza nazionale”, si legge ancora nella relazione della Dia.

La mafia, inoltre, è sempre più a proprio agio con le nuove tecnologie: “I sodalizi mafiosi sono consacrati al gaming e betting, rispettivamente nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse – si sottolinea nella relazione semestrale della Dia -. Un’altra indicazione sulla capacità della mafia di cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione si rinviene nel ricorso all’utilizzo delle criptovalute, come i bitcoin e, più di recente, il Monero2 , che non consentono un agevole tracciamento”.

Venendo ai numeri, sono 287.441.049,64 i sequestri effettuati nel secondo semestre 2020, 181.134.492,52 le confische, 138 le aziende controllate, 364 le interdittive antimafia e 304.273 le segnalazioni per attività sospette. “Alla luce di queste considerazioni, la Relazione di questo semestre è orientata sull’analisi e l’interpretazione delle possibili strategie d’azione e linee di tendenza evolutive – conclude la Dia – soprattutto sul piano imprenditoriale nel medio-lungo periodo, delle organizzazioni mafiose che non conoscono confini di settore, geografici e relazionali specie con riferimento al mondo finanziario, politico-amministrativo e delle professioni”.