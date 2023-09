Clima, il caldo record della scorsa estate è costato la vita a 62mila europei

La scorsa estate, a causa del caldo record, nell’Unione europea ci sono stati 62mila morti. Lo ha detto il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic (nella foto), parlando alla Plenaria del Parlamento europeo dedicata ai disastri naturali che hanno segnato l’Europa negli ultimi mesi.

“In Grecia – ha aggiunto Lenarcic – ci sono stati gli incendi più ampi mai registrati in Europa, con circa 100 mila ettari bruciati. Nello stesso Paese, la Grecia, la settimana scorsa è caduta la pioggia di tre anni in due giorni. In agosto due terzi della Slovenia erano sott’acqua. A maggio le inondazioni in Italia hanno provocato novecento frane. L’estate scorsa quasi 62 mila europei sono morti a causa dell’ondata di caldo record”.

L’Ue ha bisogno di maggiori finanziamenti per rispondere alle crisi alimentate dai cambiamenti climatici

La Commissione europea ha avvertito che l’Ue ha urgentemente bisogno di maggiori finanziamenti per rispondere alle crisi alimentate dai cambiamenti climatici, dopo che la sua riserva per gli aiuti di emergenza è stata esaurita sia nel 2021 che nel 2022 e i disastri naturali quest’anno sono aumentati. Le devastanti inondazioni in Slovenia hanno ucciso almeno 6 persone, la Grecia è stata colpita da incendi e tempeste mortali e una siccità da record ha devastato l’agricoltura in Spagna.

La riserva di solidarietà e aiuti d’emergenza dell’Ue ha un budget annuale massimo di 1,2 miliardi di euro

Solo nei mesi di luglio e agosto, il centro di risposta alle emergenze dell’Unione europea – che coordina la fornitura di assistenza ai Paesi colpiti dalla crisi – “è stato chiamato in causa 12 volte in risposta a incendi, inondazioni ed emergenze in Ucraina”, ha affermato ancora il commissario europeo Lenarcic. La riserva di solidarietà e aiuti d’emergenza dell’Unione europea – che aiuta i Paesi Ue in caso di emergenza – ha un budget annuale massimo di 1,2 miliardi di euro.

La Commissione europea vuole aggiungere ulteriori 2,5 miliardi di euro alla riserva nel 2024-2027, come parte di una revisione in corso del bilancio settennale Ue. I Paesi e gli europarlamentari dovranno negoziare e approvare il denaro extra, ma i governi sono riluttanti a versare più fondi.

Le richieste di assistenza di emergenza negli ultimi due anni sono aumentate del 400%

“Il meccanismo di protezione civica Ue, il sistema europeo di risposta alle catastrofi, sta già funzionando a pieno livello operativo. Le risorse sono giunte al limite. Presto potremmo non essere più in grado di aiutare quando necessario”, ha avvertito Lenarcic durante una riunione del Parlamento europeo a Strasburgo. Con le richieste di assistenza di emergenza aumentate del 400% negli ultimi due anni, Lenarcic ha affermato che l’attuale bilancio Ue per la risposta alle catastrofi è troppo piccolo: “abbiamo bisogno di un maggiore rafforzamento finanziario, servono più investimenti per prevenire i disastri, ad esempio attraverso una gestione sostenibile delle foreste per limitare gli incendi e ridurre le emissioni di CO2 che causano il cambiamento climatico”.