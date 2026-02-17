Criticata in ogni occasione possibilie e immaginabile, Hillary Clinton da Berlino, dove ha presenziato il palco del Forum Mondiale, si è tolta i sassolini dalle scarpe puntando il dito contro Donald Trump che, a suo dire, sarebbe più che coinvolto negli Epstein Files.

“Fate uscire i fascicoli”, Clinton all’attacco

“Stanno procedendo a rilento”. Questo il commento di poche – ma affilate – parole, pronunciato dalla Clinton alla Bbc in merito allo scandalo che sta causando uno tsunami politico negli Stati Uniti. La tesi dell’ex first lady, moglie di Bill Clinton, è che l’amministrazione Trump stia disperatamente cercando di insabbiare il caso dei documenti di Jeffrey Epstein, il molestatore sessuale morto in carcere in circostanze misteriose, che in larga misura restano tutt’ora nascosti in un cassetto del dipartimento di giustizia statunitense.

Parole a cui ha subito risposto la Casa Bianca, rivendicando di aver fatto “più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici”. Ma la sensazione è quella di un dialogo tra sordi.

Congresso, audizioni e un precedente storico

E non è tutto. I Clinton, dopo un lungo tentennamento, hanno fatto sapere che compariranno davanti a una commissione del Congresso che indaga sul caso. Bill il 27 febbraio, Hillary il giorno prima. Un evento raro, rarissimo: sarà la prima volta dal 1983 — ai tempi di Gerald Ford — che un ex presidente degli Stati Uniti testimonia in questo contesto.

Deposizione che ancora non è chiaro se si terrà con un’udienza pubblica o a porte chiuse. Sul punto Hillary, però, non ha dubbi e si prepara a lanciare il guanto di sfida a Trump in quanto ha detto che preferirebbe testimoniare “alla luce del sole” perché questo è “il miglior disinfettante” davanti a uno scandalo che rischia di causare un terremoto politico.

E la stessa ha anche ammesso di aver avuto sporadici incontri con Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein, ma ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento nel caso dei presunti abusi che, al contrario, Trump continua a sostenere da mesi.