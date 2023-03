Codice degli appalti, è scontro tra Lega e Busia

"Busia prima di sparare a zero sui sindaci e sul Codice Salvini dovrebbe ragionare su quale sia il futuro che vuole per l'Italia".

Alla Lega, come era prevedibile, non sono andate affatto giù le parole pronunciate ieri dal capo dell’Anac, Giovanni Busia, commentando, ma soprattutto criticando, i contenuti del nuovo Codice degli appalti, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

A tirare in ballo il capo dell’anticorruzione, che ieri aveva espresso forti dubbi sul nuovo Codice degli appalti, è stato il responsabile Enti Locali della Lega, Stefano Locatelli, secondo il quale le dichiarazioni di Busia sarebbero “gravi, inqualificabili e disinformate”.

“La Lega ha piena fiducia negli amministratori locali, a differenza del presidente di Anac che li considera evidentemente corrotti e corruttibili” hanno poi dichiarato anche i deputati della Lega in commissione Ambiente, Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti.

“Busia prima di sparare a zero sui sindaci e sul Codice Salvini dovrebbe ragionare su quale sia il futuro che vuole per l’Italia”

“Busia prima di sparare a zero sui sindaci e sul Codice Salvini – hanno aggiunto i parlamentari del Carroccio – dovrebbe ragionare su quale sia il futuro che vuole per l’Italia. Noi vogliamo efficienza e sburocratizzazione per un Paese veloce, non ci sono dubbi”.

“Verso i sindaci Anac nutre solo ammirazione. I sindaci oggi sono degli eroi”

“Amministratori corrotti? No, nel modo più assoluto. I sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli eroi. Svolgono una funzione essenziale, importantissima, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità” ha replicato presidente di Anac Busia intervenendo alla trasmissione L’Aria che tira.

“Verso i sindaci Anac nutre solo ammirazione – ha aggiunto il numero uno dell’Anticorruzione -, come pure verso i funzionari pubblici. Sono persone nella stragrande maggioranza che servono l’istituzione e lavorano per fare bene. La fiducia che Anac dà ai sindaci è piena. Non solo. Anac si affianca alle amministrazioni che stipulano con noi un protocollo d’intesa, e le aiutiamo controllando gli atti prima e durante la gara, per ridurre il contenzioso”.

Busia è tornato anche di rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti: “Purtroppo ci sono settori in cui criminalità è presente. Dovendo spendere grandi risorse in tempi stretti, i rischi sono alti”. “Controllabilità e trasparenza – ha detto il Presidente di Anac – si possono conciliare con la rapidità del fare, attraverso il digitale. Non si perde tempo. La gara in sé non è il grosso del tempo che si spende. Se non si fa neanche un avviso le imprese migliori sono penalizzate. E se si scelgono imprese incapaci, sono queste a provocare ritardi”.

M5S: “L’attacco sguaiato della Lega al presidente dell’Anac è inaccettabile”

“L’attacco sguaiato della Lega al presidente dell’Anac Giuseppe Busia è inaccettabile. È un’aggressione inconcepibile nel merito e del tutto sgrammaticata dal punto di vista istituzionale” affermano le capogruppo M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato, Valentina D’Orso e Ada Lopreiato.

“Il ruolo di Busia – aggiungono le due esponenti del M5S -, il lavoro dell’Autorità che guida e la sua esperienza impongono di ascoltare con serietà gli allarmi che lancia in queste ore rispetto al nuovo Codice degli appalti: la corruzione è un mostro che minaccia ogni ambito e ogni luogo del nostro Paese, sottovalutare o ignorare volutamente questo pericolo significa assumersi una grave responsabilità verso il nostro Paese”.

