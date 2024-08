Commissione Covid, La Russa ha nominato i 15 componenti

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha nominato i membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. Si tratta di 15 senatori i cui nomi sono stati comunicati oggi all’Aula di Palazzo Madama.

Il presidente del Senato La Russa ha nominato i membri della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid

Si tratta di Alfredo Bazoli (Pd), Gianni Berrino (FdI), Francesco Boccia (Pd), Claudio Borghi (Lega), Giuseppe De Cristofaro (gruppo misto), Guido Quintino Liris (FdI), Marco Lisei (FdI), Lucio Malan (FdI), Raffaella Paita (Iv), Stefano Patuanelli (M5S), Massimiliano Romeo (Lega), Licia Ronzulli(FI), Luigi Spagnolli (Per le autonomie), Francesco Zaffini (FdI) e Ignazio Zullo (FdI).

Polemiche per la presenza di Borghi e Malan, da sempre in prima linea contro i vaccini, in particolare sui social, dove nei loro spazi non mancano anche riferimenti a campagne sui presunti effetti avversi e le “morti improvvise”. Critico anche Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento, che all’Adnkronos, commentando la nomina dei 15 componenti della Commissione Covid, ha detto che dopo la pandemia “sarebbe stato necessario avviare una Commissione tecnica di valutazione della risposta italiana al Covid-19, per imparare dagli errori e migliorare il nostro livello di preparazione”.

Lopalco: “Si dimostra una Commissione con soli intenti politici. La presenza di convinti no-vax peggiora le previsioni”

“La Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza, i cui componenti sono stati nominati ieri, va esattamente nella direzione opposta” ha aggiunto Lopalco. “Si dimostra una Commissione con soli intenti politici. La presenza di convinti no-vax peggiora le previsioni”, ha concluso l’esperto.