Con il Decreto agosto in arrivo 730 milioni per la formazione. Catalfo: “Le imprese potranno destinare parte dell’orario di lavoro alla riqualificazione dei dipendenti, senza oneri”

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto) ha affidato a Facebook la soddisfazione per l’approvazione definitiva del decreto Agosto: “L’Italia accompagna famiglie, imprese e lavoratori nel percorso di uscita dall’emergenza. Ora avanti con i progetti del Recovery Plan per ridisegnare un nuovo futuro per il nostro Paese: ci tengo a ricordare il Fondo nuovo competenze, la cui dotazione totale grazie a questo decreto viene portata da 230 a 730 milioni di euro. Con questo strumento, da me fortemente voluto, un primo grande investimento nel capitale umano come cardine per il rilancio: le imprese, infatti, potranno destinare parte dell’orario di lavoro alla formazione e alla riqualificazione dei dipendenti, senza oneri né per l’azienda né per i lavoratori”, ha sottolineato.