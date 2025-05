Conclave, al via l’elezione del nuovo Papa: tutti gli orari del voto e delle fumate

La prima fumata di questo Conclave è attesa alle 19 di mercoledì. Vediamo tutti gli orari delle votazioni per l'elezione del prossimo Papa.

L’ora del Conclave è arrivata. Domani, mercoledì 7 maggio, i cardinali si riuniranno per la prima votazione per l’elezione del prossimo Papa, il successore di Francesco. La formula “extra omnes”, ovvero “fuori tutti”, verrà pronunciata da monsignor Diego Ravelli, Maestro delle cerimonie, alle 16.30. A quell’ora si decreterà la chiusura a chiave (da cui deriva il nome Conclave) dei cardinale nella Cappella Sistina.

I 133 cardinali elettori saranno isolati per scegliere il nuovo pontefice. I riti inizieranno già dalla mattina di mercoledì: alle 10 si terrà a San Pietro la messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re per invocare lo Spirito santo proprio in vista del Conclave. Vediamo, nel dettaglio, tutti gli orari del primo giorno, ma anche di quelli successivi, sui voti e le fumate.

Inizia il Conclave: gli orari e la prima fumata

Nera o bianca che sia, la prima fumata di questo Conclave arriverà “non prima delle 19”, come ha precisato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Ma andiamo con ordine. I cardinali si riuniranno alle 16.15 nella Cappella Paolina, da cui partirà la processione. Poi entreranno nella Cappella Sistina intorno alle 16.30.

A quell’ora si dà il via al Conclave con la catechesi del cardinale Raniero Cantalamessa. Poi è previsto il giuramento e quindi il voto, con la prima fumata attesa non prima delle 19. Il conclave sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin.

Quando si voterà negli altri giorni e gli orari di tutte le fumate

Nella giornata di giovedì la prima fumata è attesa intorno alle 10.30, ma solo se sarà bianca (e quindi verrà eletto il nuovo Papa), altrimenti arriverà alle 12. Nel pomeriggio la fumata sarà alle 17.30 (se bianca) o intorno alle 19. Si procederà, quindi, con due votazioni al giorno che dovrebbero seguire sempre, più o meno, gli stessi orari. Se l’esito sarà positivo non si arriverà fino alla fine della sessione, ma la fumata sarà anticipata.