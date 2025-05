Conclave, la prima fumata è nera: niente di fatto per l’elezione del Papa

La prima fumata è nera. Il Conclave non ha deciso e per il nuovo Papa, successore di Francesco, bisognerà attendere le prossime votazioni.

La prima fumata è nera. Il Conclave, come da attese, non ha eletto il nuovo Papa alla prima votazione che si è tenuta nella Cappella Sistina. La prima fumata è arrivata alle 21 circa ed è stata, quindi, nera. Il che vuol dire che nessuno dei “papabili” ha raggiunto la soglia necessaria per l’elezione al soglio pontificio. La fumata è arrivata molto dopo rispetto al previsto, considerando che l’esito era atteso poco dopo le 19.

Già per la prima fumata piazza San Pietro era gremita, con circa 30mila persone presenti. La gente ha affollato non solo la piazza, ma anche via della Conciliazione, con tanti fedeli, pellegrini, curiosi, turisti e tantissimi giornalisti, per un evento seguito dai media di tutti i giorni. In piazza tutti stavano con lo sguardo rivolto verso il comignolo da cui era attesa la prima fumata, che comunica l’esito della votazione per la scelta del nuovo Papa. Comignolo accanto al quale più volte si sono appoggiati i gabbiani. Dalla piazza più volte, soprattutto dopo le 20, sono partiti degli applausi, così come dei cori.

Alle persone in piazza si aggiungono quelle collegate in streaming per seguire l’elezione del pontefice. Al canale Youtube di Vatican news, per esempio, erano collegate oltre 100mila persone che, di fatto, fissavano un comignolo in attesa della fumata.