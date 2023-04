Concorso esterno in associazione mafiosa, condannato il dem Paolo Ruggirello

Il tribunale di Trapani ha condannato a 12 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa l’ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello. L’accusa, sostenuta dal pm della Dda Gianluca De Leo, aveva chiesto la condanna a 20 anni per associazione mafiosa.

Il tribunale di Trapani ha condannato a 12 anni di carcere l’ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello

L’inchiesta che ha condotto al processo fu coordinata dall’aggiunto Paolo Guido e portò in carcere 28 persone, fra luogotenenti e gregari del boss Matteo Messina Denaro. Cresciuto all’ombra del padre, che negli anni ‘60 e ‘70 fu protagonista di una veloce scalata imprenditoriale nel campo dell’edilizia, diventando anche proprietario della Banca Industriale e patron del Trapani calcio, Paolo Ruggirello si diede alla politica a metà degli anni Novanta.

Passato dal Movimento autonomista dell’ex governatore Raffaele Lombardo ad Articolo 4 di Lino Leanza, nel 2015 aderì al Pd. In Regione è stato eletto deputato per tre legislature. Nel 2017 si è candidato al Senato, ma non è stato eletto.