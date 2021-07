La Corte di Appello di Napoli ha condannato a dieci anni di carcere l’ex sottosegretario all’Economia, Nicola Cosentino, nel cosiddetto processo Eco4 in cui era imputato per concorso esterno in associazione camorristica in relazione alla gestione, ritenuta politico-mafiosa dall’accusa, di un Consorzio, l’Eco4, appunto, che nel Casertano si occupava nei primi anni duemila di raccolta dei rifiuti.

In primo grado, l’ex coordinatore regionale di Forza Italia era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a nove anni. Qualche mese fa la Procura Generale aveva chiesto per Cosentino una condanna a 12 anni, con una maggiorazione rispetto al primo grado vista l’entrata in vigore nel 2005 di una normativa che aumentava i minimi edittali per i reati mafiosi.

Secondo l’accusa Cosentino è ritenuto colluso con il clan dei Casalesi, da cui avrebbe ricevuto appoggio elettorale in cambio di appalti nel settore rifiuti.

“Credo che sia una sentenza profondamente sbagliata perché sono convinto che Cosentino sia assolutamente innocente”. Così l’avvocato Agostino De Caro, che difende con Stefano Montone ed Elena Lepre l’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino. “Aspettiamo di leggere le motivazioni per impugnarle”, conclude De Caro.