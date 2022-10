Consultazioni al Quirinale, Mattarella ha incontrato l’opposizione

Le Consultazioni al Quirinale sono iniziate questa mattina: il capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo aver incontrato i nuovi presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ha incontrato i rappresentanti dell’opposizione. Domani sarà la volta del centrodestra e non è escluso che subito dopo affidi a Giorgia Meloni l’incarico di formare il governo.

I colloqui di oggi, come da prassi, sono partiti dai due nuovi presidenti di Senato e Camera. “Un incontro molto cordiale e devo dire che è sempre emozionante stare con il presidente. Non c’è altro da aggiungere”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Abbiamo spiegato al presidente Mattarella le ragioni per cui il nostro gruppo non darà la fiducia al governo”. Lo ha detto Peppe De Cristofaro di AVS, presidente del gruppo Misto al Senato. “Abbiamo ricordato al presidente Mattarella ed a tutti un dato: il centrodestra ha il 59% dei seggi ma solo il 43% dei voti: sono una maggioranza solo in virtù di una legge elettorale che è la peggiore nella storia della Repubblica. Uno dei primi impegni del gruppo è presentare una proposta di legge per il ritorno al proporzionale che cancelli le distorsioni clamorose che si sono determinate in questi anni e blocchi la crescita esponenziale dell’astensionismo”.

Oggi è stato anche il turno dei Gruppi Parlamentari di “Azione-Italia Viva- R.E.” al Senato; “Movimento 5 Stelle” del Senato e della Camera; del “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato e della Camera.

Domani, invece, toccherà al centro destra. “Il presidente Berlusconi sicuramente farà parte delle delegazioni, lo abbiamo già comunicato al Quirinale. Andremo tutti insieme i quattro gruppi, con i capigruppo quindi ci sarò io, ci sarà Licia Ronzulli e ci sarà il leader del partito Silvio Berlusconi. Analogamente faranno gli altri partiti domani alle 10:30″ ha affermato Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Ecco il calendario delle consultazioni di venerdì 21 ottobre: Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato e della Camera; Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” del Senato e Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” della Camera; Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera; Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato; Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera

L’iter che porterà l’incarico al premier

Per le consultazioni, dunque, gli ultimi saranno i rappresentanti del centrodestra che si presenteranno insieme al Quirinale domani alle 10.30. Poi il presidente della Repubblica affiderà a Giorgia Meloni l’incarico di formare il nuovo governo. Dopo qualche ora di riserva che si prenderà il nuovo incaricato premier, magari per ultimare la lista dei ministri, già domani in serata l’elenco potrebbe essere proposto al Colle con il giuramento possibile già lunedì prossimo e il voto di fiducia in Parlamento tra martedì e mercoledì.