Contagi ancora in aumento. Nelle ultime 24 ore individuati altri 574 positivi, 127 dei quali in Veneto. Covid free solo Valle d’Aosta e Molise

Prosegue il trend di crescita dei contagi in Italia. Secondo i dati contenuti nell’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute i positivi, individuati nelle ultime 24 ore sono 574 (ieri erano 523). Il totale dei positivi individuati dall’inizio dell’epidemia raggiunge quota 252.809. Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 127 casi. A seguire Lombardia (97) ed Emilia-Romagna (57). Nessun caso invece in Valle d’Aosta e Molise. In calo i deceduti, 3 (ieri erano stati 6). Gli attualmente positivi sono 14.249 (+168). In flessione i ricoverati con sintomi: sono 771, 15 in meno rispetto a ieri. Lieve aumento per i ricoverati nelle terapie intensive, sono 56 (+1 rispetto a ieri). Boom di dimessi/guariti; ad oggi sono 203.326 (+403), mentre in isolamento domiciliare si trovano 13.422 persone (+182).