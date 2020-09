Contagi ancora in calo. Ma nelle ultime 24 ore aumentano i ricoverati con sintomi. E anche quelli in terapia intensiva

Scende ancora il numero dei nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 978, contro i 996 di ieri. Aumenta, invece, il numero dei decessi, 8 rispetto alle 6 di ieri, per complessive 35.491 vittime. Il totale delle persone attualmente contagiate, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è di 26.754. Sono 107 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.380, quasi cento più di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono, invece, 25.267. Il numero di tamponi effettuati risale a quota sono 81.050, circa 23 mila in più di ieri. Le Regioni più colpite dalla pandemia sono la Lombardia (con 242 nuovi casi), il Lazio (125) e la Campania (102). Solo la Valle D’Aosta non ha fatto registrare contagi nelle ultime 24 ore.