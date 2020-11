Contagi ancora in crescita. Oltre 34mila casi e 445 morti nelle ultime 24 ore. Quasi 16mila nuovi positivi tra Lombardia, Campania e Piemonte

Crescono ancora i nuovi positivi in Italia. Sono 34.505 (ieri erano stati 30.550) nelle ultime 24 ore a fronte di 219.884 tamponi (ieri 211.831); 445 i decessi rispetto ai 352 di mercoledì. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornalieri del ministero della Salute, sono complessivamente 472.348 con un incremento, rispetto a ieri, di 29.113. In aumento, tuttavia, anche il numero di persone dimesse/guarite che cresce di 4.961. Non si arrestano i nuovi ricoveri: +1.140 per un totale di 23.256, di questi 2.391 pazienti (+99) si trovano in terapia intensiva. I malati in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi, sono, invece, 446.701. Le regioni che registrano una crescita più marcata di nuovi casi sono Lombardia (8.822), Campania (3.888) e Piemonte (3.171).