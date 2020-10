Contagi in lieve calo. I nuovi casi isolati nelle ultime 24 ore sono 4.619. Ma ci sono 39 morti e un numero notevolmente inferiore di tamponi

Calano il numero dei contagi da Coronavirus isolati nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute i nuovi casi registrati ieri sono 4.619 (837 in meno rispetto a ieri quando erano stati 5.456) , ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e ai 133.084 eseguiti venerdì. In netto aumento il numero delle vittime: 39 rispetto alle 26 registrate ieri che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.205. In crescita anche i ricoverati negli ospedali (+302) e nelle terapie intensive (+32). Al momento negli ospedali sono ricoverate 4.821 persone mente nelle rianimazioni ci sono 452 pazienti. L’incremento giornaliero di nuovi casi si registra in Lombardia con 696 positivi, seguita dalla Campania con 662.