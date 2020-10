Conte a Taranto visita l’area dove sorgerà il nuovo ospedale. “E’ come per il ponte di Genova. Bisogna fare presto”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Taranto dove, questa mattina, ha visitato l’area dedicata alla realizzazione del nuovo ospedale “San Cataldo”. Il premier ha partecipato anche alla cerimonia di inaugurazione della Scuola di Medicina nell’ex sede della Banca d’Italia e sempre in giornata interverrà all’incontro per la sottoscrizione degli accordi nell’ambito del Cis di Taranto, presso la Prefettura.

“E’ come per il ponte di Genova. Siamo qui per sostenervi – ha detto Conte parlando del nuovo ospedale -. Bisogna fare presto. Dobbiamo fare in tempo, non esiste che in Italia ci vogliano 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni per un’opera”. Il presidente del Consiglio, al termine della cerimonia, si è trattenuto con le maestranze impegnate nel cantiere per una foto di gruppo.

“Ma qui – ha replicato il governatore pugliese Michele Emiliano, presente alla cerimonia – siamo in Puglia. Ce la facciamo”. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che eseguirà i lavori, capeggiato dalla Debar Costruzioni spa di Bari, con il Consorzio stabile COM, la CN Costruzioni Sp, la Edilco Srl, il Gruppo Mazzitelli e la Icoser, si è impegnato a consegnare l’opera in soli 399 giorni lavorativi (rispetto ai 1.245 posti come base di gara), impiegando tre turni giornalieri (uno notturno).