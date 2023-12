Conte è il parlamentare con il reddito più basso nel 2022: dichiara 24mila euro

Fare il leader del Movimento 5 Stelle non paga, almeno dal punto di vista economico. Nel 2022, infatti, Giuseppe Conte è stato il leader politico italiano con il reddito più basso. La sua dichiarazione dei redditi 2023, quindi relativa ai compensi dell’anno precedente, mostra un reddito complessivo di 24.359 euro lordi.

I redditi di Conte sono relativi all’attività da parlamentare svolta a partire dal 13 ottobre del 2022, quindi parliamo di una cifra che equivale a circa due mesi e mezzo di stipendio da parlamentare. Prima di essere eletto deputato, dunque, Conte non ha prodotto alcun reddito durante l’anno.

Il reddito di Conte del 2022: è il leader politico che guadagna meno

Nei mesi precedenti all’ottobre del 2022, quindi, Conte non ha percepito alcun reddito come leader del Movimento 5 Stelle, al di là dei rimborsi spesa che non vengono inseriti nella dichiarazione dei redditi. Per oltre nove mesi, quindi, Conte non ha percepito alcuno stipendio.

Nel 2022 l’ex leader del Movimento 5 Stelle ha pagato solamente 1.776 euro di tasse, una media di 148 euro al mese: una pressione fiscale del 7,2%. Nella dichiarazione dei redditi del leader pentastellato si fa riferimento anche a una deduzione per l’abitazione principale di 2.327 euro e ad altri oneri deducibili per un totale di 7.127 euro. A questi vanno aggiunti 1.652 euro di detrazioni d’imposta, metà delle quali dovute ai bonus per la ristrutturazione di casa, come spiega Open.

Conte risulta anche essere proprietario di un appartamento vicino a Campo de’ Fiori, nel pieno centro di Roma, e di una Jaguar del 1996. Ben altre cifre rispetto al parlamentare più ricco, ovvero Matteo Renzi: la sua dichiarazione è stata pari a 3 milioni e 217mila euro, in consistente crescita anche rispetto all’anno precedente.