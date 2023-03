Conte e Schlein alla manifestazione di Firenze, diversi i punti di convergenza tra M5S e Pd

Scuola, sanità pubblica e difesa della Costituzione. Sono alcuni dei temi su cui è possibile una convergenza e un lavoro comune di Pd e M5S. Di questo hanno parlato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein e il presidente del M5s, Giuseppe Conte durante la manifestazione antifascista di Firenze.

Tra M5S e il nuovo Pd diversi i punti di convergenza. Conte e Schlein si sono incontrati alla manifestazione di Firenze

“Hanno condiviso l’importanza di essere in questa piazza – viene spiegato da chi ha parlato con i due leader politici -. Entrambi sono rimasti colpiti dalla forza e dall’energia prodotta dalla mobilitazione della piazza”.

La segretaria del Pd Schlein, il presidente del M5S Conte e il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si sono incontrati anche nel retro del palco della manifestazione. I tre si sono salutati e hanno conversato per alcuni minuti.

Conte: “Su battaglie concrete noi ci siamo, battaglie di valori e di principi che ci riguardano tutti

“Al Movimento5Stelle interessa lavorare per rafforzare le forze progressiste. Se la nuova segreteria del Pd vorrà partecipare, ben venga per tutta l’Italia” ha detto Conte a margine della mobilitazione.

“Il fatto che oggi noi ci ritroviamo qui col neo segretario del Partito Democratico – ha aggiunto Conte – vuol dire che su battaglie concrete noi ci siamo, battaglie di valori e di principi che ci riguardano tutti. Battaglie che non riguardano solo le forze progressiste perché qui stiamo difendendo principi costituzionali”.

“L’identità e la visione del Movimento cinque Stelle – ha proseguito il leader M5S – non dipende delle scelte di vertice che vengono fatte in casa altrui. La nostra identità e la nostra visione è frutto di un percorso sofferto, meditato, ben costruito nel corso soprattutto degli ultimi anni e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte che fanno al vertice di altre forze politiche”.