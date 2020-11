Conte illustrerà questa sera i contenuti del nuovo Dpcm. Le misure nelle aree gialle, arancioni e rosse entreranno in vigore da venerdì

“Tutte le nuove misure previste dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre 2020. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. E’ quanto ha reso noto la Presidenza del Consiglio dei ministri in merito al nuovo Dpcm firmato la scorsa notte dal premier Giuseppe Conte. Stasera alle 20.20 il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le nuove misure contenute nell’ultimo Dpcm (leggi l’articolo).