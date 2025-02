Conte in piazza contro il governo e Schlein si accoda subito

Conte lancia una manifestazione contro il governo su economia e salari. Schlein si accoda subito, così come Avs.

Giuseppe Conte chiama la mobilitazione di piazza su economia e salari ed Elly Schlein va a rimorchio. Il Pd è pronto a sostenere la manifestazione annunciata dal leader del Movimento 5 Stelle, così come Alleanza Verdi-Sinistra. Ma, va sottolineato, l’appello alla piazza di Conte non è stato realmente aperto agli altri partiti, anche se sembrano già in molti a volersi accodare.

La prima, appunto, è la segreteria del Pd, Elly Schlein. Che risponde immediatamente alla chiamata – rivolta ai cittadini – dei 5 Stelle. L’obiettivo è una manifestazione di piazza contro i fallimenti del governo sui temi economici e sulla questione salari.

La proposta di Conte per una mobilitazione su economia e salari

Conte lancia la sua iniziativa in un’intervista a la Stampa, spiegando che “è ora di chiamare i cittadini a una grande mobilitazione contro il racconto menzognero, a reti unificate, secondo cui l’economia sta andando bene”. Invece, ricorda Conte, siamo al 23esimo calo mensile consecutivo della produzione industriale, la crescita è ferma e le imprese sono in difficoltà anche a causa del caro bollette.

Messaggio ribadito anche nel pomeriggio: “Chiameremo alle sue responsabilità questo governo perché il momento delle chiacchiere e delle bugie è finito”. Nell’intervista, il presidente M5S non si è rivolto agli alleati delle opposizioni, ma si è appellato ai cittadini.

Schlein si accoda al M5S

Ma Schlein si è subito accodata alla proposta di Conte: “Per manifestare sulla questione sociale, sui salari bassi, le pensioni, le bollette, noi ci siamo, ci saremo sempre”. Anzi, la segretaria del Pd ha fatto anche un passo in più: “Siamo disponibili anche a organizzarla insieme, contro la propaganda di questo governo”.

Ad accodarsi è anche il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli: “Tutto ciò che costruisce unità, noi ci saremo”. Stessa posizione del leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che parla di “un’idea giusta”: “Noi quando ci sono da costruire convergenze unitarie ci siamo sempre e siamo disponibili a fare la nostra parte”.