Conte incontra i capi delegazione della maggioranza insieme a Brusaferro e Locatelli. “Sono ore impegnative. Nel pomeriggio avremo delle novità”

Il premier Giuseppe Conte ha incontrato questa mattina i capi delegazione della maggioranza per fare il punto sull’evoluzione dell’epidemia. Alla riunione erano presenti anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e quello del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. “Sono ore impegnative – ha detto il premier intervenendo a un’iniziativa promossa dal M5S -, eravamo a consulto con i nostri esperti, per valutare insieme la curva epidemiologica, l’evoluzione della situazione, e gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”.