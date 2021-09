“Sul green pass la Lega non si è assunta nessuna responsabilità davanti al Paese: sentire Salvini dichiarare che il problema sono i vaccini che hanno creato le varianti del virus mi preoccupa molto”. È quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Io non sono preoccupato per il Green pass – ha aggiunto l’ex premier – Dobbiamo condividere l’obiettivo comune di completare la campagna vaccinale. Mi preoccupano le posizioni non solo di persone che nel Paese sposano e manifestano per strada delle posizioni no vax, ma ancora di più la posizione di una forza di Governo, della Lega, che non ha ancora chiarito quale è la sua posizione rispetto all’obiettivo di completare la campagna vaccinale”.