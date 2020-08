Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime ore approdati altri 200 migranti. In arrivo la nave-quarantena inviata dal Governo

Continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono giunte circa 200 persone a bordo di 8 barchini diversi. Approdati sulla terraferma anche grazie all’ausilio della Guardia costiera, i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono presenti 910 migranti, a fronte dei 95 posti disponibili. Intanto sull’isola è atteso per questa sera l’arrivo della nave-quarantena inviata dal Governo per ospitare i migranti positivi al Coronavirus. La nave “Azzurra” della Gnv, ora in rada a Porto Empedocle, dopo le verifiche tecniche, accoglierà 700 migranti, prendendo il posto della Moby Zazà.