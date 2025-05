Contratti, Cifa e Confsal firmano il rinnovo del Ccnl intersettoriale: al centro la persona e la crescita aziendale

È stato rinnovato il Ccnl intersettoriale del settore Terziario Cifa-Confsal, sulla scia già tracciata dall’Accordo Interconfederale, firmato di recente. La priorità si conferma essere la centralità della persona nella consapevolezza che la produttività e la competitività delle imprese sono strettamente collegate alle condizioni di benessere dei lavoratori. In particolare, il nuovo impianto contrattuale rafforza gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, parità di genere, welfare aziendale e sostenibilità, riconoscendo l’importanza di un approccio integrato che definisca un moderno sistema di tutele per il lavoro.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai temi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e della formazione continua, considerati elementi strategici per accompagnare lavoratori e imprese nella transizione tecnologica e organizzativa in atto.

Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e la sua sempre più diffusa applicazione nel contesto aziendale hanno spinto le parti sociali Cifa Italia e Confsal a promuovere la creazione di un Osservatorio permanente dedicato con funzioni di assistenza e monitoraggio sull’adozione e l’impiego degli strumenti basati su tecnologie di intelligenza artificiale nei contesti di lavoro. In particolare, l’Osservatorio vigilerà sul corretto utilizzo di tali dispositivi, assicurandosi che l’integrazione dell’IA nei processi produttivi e organizzativi avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente, a livello sia europeo sia nazionale e soprattutto nel pieno rispetto della persona.

“Sono soddisfatto – dichiara Andrea Cafà, presidente della confederazione Cifa Italia – perché il rinnovo del contratto intersettoriale del Terziario Cifa-Confsal segna un’ulteriore evoluzione della nostra contrattazione collettiva, sia sotto il profilo normativo, per effetto del riconoscimento di maggiori tutele, anche attraverso i servizi offerti dalla bilateralità Cifa-Confsal, sia sotto il profilo economico. Il nostro contratto, infatti, prevede l’aumento dei livelli retributivi, superando le soglie dei cosiddetti contratti leader. Alla luce del rinnovo del contratto intersettoriale relativo ai settori del commercio, terziario, distribuzione, servizi e pubblici esercizi – prosegue Cafà – auspico che gli esiti delle analisi comparative tra i diversi contratti collettivi svolte negli ultimi mesi possano essere integrati e rivalutati. Ritengo, infatti, impari e penalizzante un confronto effettuato fra un contratto appena rinnovato dopo cinque anni di proroga e il nostro, che in quel periodo era ancora in fase di rinnovo”.

“Esprimo piena soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto – aggiunge Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal – questo nuovo testo contrattuale offre ai lavoratori del commercio e del turismo tutele e condizioni economiche fra le più favorevoli del settore, superiori anche rispetto a quelle previste dal contratto collettivo di riferimento, non solo in termini di minimi tabellari, ma anche per la presenza di clausole esclusive e innovative per il comparto, come l’indennità di qualificazione e l’indennità per il preposto. Diamo avvio a un nuovo paradigma di contrattazione di qualità che prevede un insieme organico di norme e tutele che devono valere per tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore o dalla specificità delle attività svolte, riconoscendo la piena centralità della persona. Fra le nostre priorità – conclude Margiotta – figura l’adozione di misure concrete per il rafforzamento del sistema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a sostegno della dignità e dell’integrità di ogni lavoratore”.