Copia Mussolini, si è dimesso il manager Claudio Anastasio

Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Secondo il quotidiano La Repubblica, il manager della società pubblica, che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, aveva inviato ai componenti del Cda una mail con una citazione esplicita a un discorso di Benito Mussolini del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti.

Anastasio, nella mail inviata ai membri del CdA della società 3-I, ha infatti copiato parola per parola il discorso con cui, il 3 gennaio 1925, il Duce rivendicò la responsabilità politica del delitto Matteotti.

Questo il testo del messaggio inviato da Anastasio: “Il Governo è il mio Partito, è in piena efficienza. Signori, vi siete fatte delle illusioni! Voi avete creduto che 3-I fosse finita perché io la comprimevo, che il Partito fosse così in difetto perché io lo esponevo a confronto, e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. Se io la centesima parte dell’energia che ho messo a comprimere 3-I la mettessi a scatenarlo, oh, vedreste allora… la bellezza per l’Italia. Ma non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno e definitivamente la mia sedizione».

Claudio Anastasio a dicembre era stato nominato dal governo Meloni alla guida della software house istituita con il Pnrr dal Governo Draghi per sviluppare servizi e soluzioni software destinate alla transizione digitale della Pubblica amministrazione. Anastasio è stato il fondatore di tNotice, società specializzata nella raccomandata elettronica ed è specializzato nel regolamento europeo Eod sull’identità digitale.