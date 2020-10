Coronavirus, ancora in rialzo i contagi: 11.705 casi e 69 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 7mila i ricoverati. In Lombardia il maggior numero di nuovi positivi

Sono 11.705 (ieri erano stati 10.925) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 146.541 tamponi (165.837 quelli di sabato). Sono, invece, 69 (ieri 47) i decessi che portano il totale delle vittime a 36.543. Il totale dei dimessi/guariti, ad oggi, è di 251.461 (+2.334), mentre gli attuali positivi sono 118.356 (+1.421). Ad oggi sono 7.131 (+514) i ricoverati con sintomi, 750 (+45) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 118.356 persone. La Lombardia si conferma la regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (2.975), seguita da Campania (1.376) e Lazio (1.198).