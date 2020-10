Coronavirus, Conte proporrà al Parlamento di prorogare la stato di emergenza fino alla fine di gennaio. La situazione richiede ancora massima attenzione

“Ieri in Cdm abbiamo fatto un aggiornamento sul punto e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che richiede massima attenzione, andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza ragionevolmente fino alla fine di gennaio”. E’ quanto ha annunciato questa mattina il premier, Giuseppe Conte, a margine della sua visita in una scuola di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, a proposito della possibile proroga dello stato di emergenza per l’epidemia di Covid-19 in scadenza il prossimo 15 ottobre. “Sulla proroga dello stato di emergenza – ha detto in merito il ministro della Salute, Roberto Speranza – discuteremo in Parlamento molto presto come è giusto che sia e io sarò in Aula all’inizio della settimana. Io sono sempre per la linea della massima prudenza e ho sempre mantenuto questa impostazione ma credo che sia corretto che ne discuta il Parlamento e che se ne discuta nel governo perché in una grande democrazia si fa così”.