Coronavirus, Di Maio ai giovani: “Indossate la mascherina. Il virus non è ancora scomparso, esiste e non dobbiamo abbassare la guardia”

“Mi unisco all’appello rivolto ai giovani dal ministro Speranza. Come governo abbiamo adottato ogni misura di sicurezza, abbiamo gestito al meglio la crisi pandemica, ma il virus non è ancora scomparso. Il virus esiste e non dobbiamo abbassare la guardia. E i giovani, soprattutto, sono il maggiore veicolo di contagio.

Pensate ai vostri genitori quando rientrate a casa da una festa, pensate ai vostri nonni, ai vostri cari, pensate al prossimo perché la libertà – come ha giustamente sottolineato anche il Presidente Mattarella – non significa far ammalare gli altri”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Indossate la mascherina quando il metro di distanziamento sociale viene meno – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo -, non sottovalutate quanto accaduto. Sono morte circa 35 mila persone e le immagini di Bergamo, le bare trasportate dall’esercito, i segni del lavoro sul volto dei nostri medici e infermieri che non si sono mai fermati non possono restare solo un ricordo, ma devono essere un esempio. Un esempio di crescita, di sviluppo, di maturità. Abbiamo vinto contro il virus nel momento più difficile per il nostro Paese e questa voglia di vincere non dobbiamo abbandonarla”.

“Questa voglia dovete sentirla dentro – conclude Di Maio -, nelle vostre ambizioni, nel vostro coraggio. La dovete sentire sul lavoro, all’università, prima e durante un esame, a scuola e anche nei momenti di leggerezza, davanti a un drink o quando siete con gli amici. Siate consapevoli delle vostre scelte e proteggete il vostro, nostro Paese. Ne siamo tutti custodi. L’Italia rappresenta la storia e il futuro di ognuno di noi”.