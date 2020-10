Coronavirus, il bollettino di oggi: 17mila nuovi contagi ma con 37mila tamponi in meno rispetto a ieri. 141 le vittime e ricoveri in forte aumento

Contagi in calo, come tutti i lunedì, a fronte, tuttavia, di un numero nettamente inferiore di tamponi (124.686, circa 37mila meno di ieri). Sono 17.012, infatti, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 21.273. Aumentano, invece, i decessi: 141 contro i 128 di domenica, per un totale di 37.479 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continua a salire il rapporto positivi/tamponi: 13,14% oggi, ieri era 11,05%. In forte aumento, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, anche i ricoveri ordinari di pazienti sintomatici +991 (ieri +719), per un totale di 12.997 malati ospedalizzati. Crescono ancora le terapie intensive +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. Gli attualmente positivi sono 236.684 (+14.443), di questi 222.403 si trovano in isolamento domiciliari asintomatici o con sintomi lievi. La regione che registra il numero maggiore di casi è ancora la Lombardia (+3.570), seguita da Toscana (+2.171), Campania (+1.981), Lazio (+1.698) e Piemonte (+1.625). In aumento i guariti, 2.423 (ieri erano 2.086).