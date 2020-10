Coronavirus, il bollettino di oggi: 2.677 contagi e 28 morti. Quasi centomila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In crescita i ricoveri

Sono 2.677 (ieri erano stati 2.257) i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 28 i decessi (ieri 16) che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.030. Gli attualmente positivi sono 60.134, di questi 3.625 (+138) sono ricoverati con sintomi, 319 (-4) sono in terapia intensiva e 56.190 si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 99.742 (+39.501 rispetto a ieri). Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 234.099 (+1.418). Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350), Lazio (275) e Veneto (250). Quelle con gli incrementi minori sono Molise (6), Valle d’Aosta (5), Basilicata (4).