Coronavirus, il bollettino di oggi: 28.337 nuovi contagi e 562 morti. Oltre 800mila i positivi, 34mila quelli ricoverati

Sono 28.337 (ieri erano stati 34.767) i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 188.747 tamponi. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 562 (692), per un totale di 49.823 vittime dll’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi sono 805.947, dei quali 767.867 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.279 (+216 rispetto a ieri), di questi 3.801 in terapia intensiva (+43). La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (5.094), seguita da Campania (3.217), Veneto (2.956), Emilia-Romagna (2.665), Piemonte (2.641) e Lazio (2.533).