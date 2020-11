Coronavirus, il bollettino di oggi: 32.961 casi e 623 decessi. Nuovi contagi in sensibile calo. Ma continuano ad aumentare i ricoveri

In calo rispetto a ieri i casi di Coronavirus registrati in Italia. Sono, infatti, 32.961 (ieri erano stati 35.098) a fronte di 225.640 tamponi (ieri 217.758). Impennata dei decessi: 623, contro i 580 di martedì. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 613.358 con un incremento di 23.248 pazienti. I dimessi/guariti sono 9.090. I ricoverati con sintomi sono 29.44 (+811 rispetto al giorno precedente) dei quali 3.081 (+110) nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano 580.533 (+22.027) malati. La regione con il maggiore incremento di nuovi positivi è ancora una volta la Lombardia (8.180), seguita da Campania (3.166) e Veneto (3.082).