Coronavirus, il bollettino di oggi: 5.901 contagi e 41 morti. In crescita ricoveri e terapie intensive. In Lombardia il maggior numero di casi

Sono 5.901 i nuovi casi di Coronavirus isolati in Italia nelle ultime 24 ore, 1.282 in più di quelli registrari ieri. Un aumento dovuto anche al numero superiore di tamponi effettuati: 112.544 contro gli 85.442 di ieri. I decessi sono 41, ieri erano stati 39, che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.246. Gli attualmente positivi sono 87.193, i ricoverati sono 5.076 (+255), 514 dei quali in terapia intensiva (+62 rispetto a ieri), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 81.603. La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima giornata è la Lombardia con 1.080 nuovi casi, seguita dalla Campania con 635, dal Piemonte con 585 e dal Lazio con 579. Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (8 casi) e la Valle d’Aosta (33 casi). Non ci sono regioni Covid free. In Lombardia attualmente i positivi sono 14.256, sopra i diecimila anche Lazio (10.637) e Campania (11.778). La regione con il maggior numero di ricoverati con sintomi è il Lazio con 896 pazienti.