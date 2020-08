Coronavirus, Miozzo (Cts): “Scenario assolutamente gestibile e governabile ma i numeri sono precari e possono schizzare rapidamente”

“Con questi numeri siamo ancora in uno scenario assolutamente gestibile e governabile. Però l’aspetto importante è la precarietà di questi numeri che possono schizzare rapidamente. Se due, tre, quattro o cinque focolai ci sfuggono i numeri saltano ai livelli di Francia, Spagna o Grecia. Servono allerta massima e attenzione, deve essere quasi un’ossessione: la mascherina e il distanziamento sono importanti”. E’ quanto ha detto a Sky TG24 il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, a proposito dell’epidemia di Coronavirus. “Il virus non si è attenuato e circola – ha aggiunto Miozzo -, quindi dobbiamo contenerlo e convivere con il virus fino a quando non ci sarà il vaccino che auspichiamo sia disponibile entro la fine dell’anno”.