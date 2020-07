Coronavirus, nuova stretta in Veneto. Autoisolamento per i sospetti malati, screening e tamponi per chi rientra da Paesi a rischio e arresto per chi viola l’obbligo della quarantena

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha emesso una nuova ordinanza regionale riguardante l’emergenza Coronavirus. “In caso di compresenza di sintomi e temperatura superiore ai 37,5 gradi – ha spiegato il governatore – il soggetto si deve porre in autoisolamento e contattare il medico. Si può disporre l’isolamento nelle strutture extra-alberghiere. Se c’è un’azienda che ha difficoltà a mettere in isolamento una famiglia siamo a disposizione per trovare una soluzione”.

L’ordinanza regionale prevede, inoltre, l’obbligo di test di screening e tampone “per tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli presenti nell’allegato 1”. “Ad esempio – ha spiegato ancora Zaia – se vengo dalla Tunisia o dalla Serbia faccio la seguente procedura: tampone immediato, secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo è negativo e mascherina tra un tampone e l’altro. Il datore di lavoro deve contattare l’azienda Uls di riferimento”.

“Se non torni per lavorare – ha aggiunto il governatore veneto -, ti fai 14 giorni di quarantena. Nell’ordinanza è previsto l’obbligo di denunce e segnalazioni dell’elenco dei nominativi dei soggetti che devono mantenere l’isolamento. Tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati a sindaco prefetto e autorità giudiziaria per essere controllati. Rifiuto di ricovero? Immediata segnalazione del nominativo del soggetto con denuncia d’ufficio”.

Chi viola le regole, secondo quanto prevede la stessa ordinanza regionale, rischia “1.000 euro per violazione art. 1 e 2. Per articolo 3, mancanza di mascherina tra un tampone e l’altro, sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore presente in azienda. Più sanzioni penali previste. Se un positivo va in giro, c’è l’arresto e il carcere e una serie di attività”.