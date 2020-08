Coronavirus, oltre 1,4 milioni di persone hanno sviluppato anticorpi. Sei volte in più i casi ufficiali. Ma l’indagine di sieroprevalenza non ha raggiunto il campione fissato da Istat e ministero della Salute

Un milione 482 mila persone, pare al 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultano con IgG positivo, hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus. Quelle che sono entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l’identificazione del Rna virale. E’ quanto emerge dall’indagine di sieroprevalenza condotta da Istat e ministero della Salute.

I risultati della campagna sono relativi a 64.660 persone (l’obiettivo era un campione di 150mila) che hanno effettuato il prelievo volontario e il cui esito è pervenuto entro il 27 luglio. Anche se il campione non è stato raggiunto, spiegano da Istat e ministero della Salute, le tecniche adottate hanno permesso la produzione di stime coerenti, sia con i dati di contagio e mortalità sia con i risultati delle indagini condotte a livello locale.

Dall’indagine sono emerse marcate differenze territoriali. Lo sviluppo degli anticorpi al SarsCov2 è risultato, infatti, molto accentuato in Lombardia, dove ha raggiunto il massimo con il 7,5% di sieroprevalenza, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno.