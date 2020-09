Coronavirus, Sileri: “La sorveglianza ora è la parte più importante. Arrivare a più di 200mila tamponi al giorno”

“Per quanto riguarda i trasporti si può aumentare la capienza a patto che si rispettino le regole perché, così facendo, il rischio è molto basso. Per le scuole, qualora dovesse esserci un positivo, dovrà essere isolato, fare il tampone e poi farli a coloro che sono all’interno di quella classe. La sorveglianza ora è la parte più importante”. E’ quanto ha detto a Radio Anch’io il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. “Il numero di tamponi sta crescendo sempre di più – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ma in inverno sarà necessario avere una potenza di fuoco maggiore. Si potrà arrivare a 200mila al giorno e forse anche di più, ma servirà nei prossimi mesi. L’app Immuni? Sicuramente in alcune circostanze c’è un problema pratico, ma speriamo di arrivare almeno a 10 milioni. Sarebbe molto più facilitato il contact tracing e il lavoro dello Stato sarebbe facilitato. Immuni rappresenta la libertà di non dover andare in quarantena e fare il tampone se non c’è stato un contatto stretto”.