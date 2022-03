Corridoi umanitari dell’Ucraina: cosa sono? Il ruolo dell’Italia

Al termine del secondo round di negoziati, le delegazioni hanno deciso di approvare il cessate il fuoco per consentire l’allestimento di corridoi umanitari in Ucraina. Cosa sono e qual è il ruolo dell’Italia?

Cosa sono i corridoi umanitari? Il significato

Nel pomeriggio giovedì 3 marzo, nel corso dei negoziati tra la delegazione ucraina e la delegazione russa, è stata raggiunta un’intesa con la quale è stato dichiarato il cessate il fuoco temporaneo della guerra. Il cessate il fuoco è stato deciso per consentire la creazione di corridoi umanitari. Cosa sono?

I corridoi umanitari sono stati ideati al fine di contrastare il mercato dei trafficanti di esseri umani e delle organizzazioni criminali che, in tempo di guerra, organizzano viaggi mortali via mare o via terra che si traducono in tragedia. Questa misura è stata concepita per aiutare persone in “condizioni di vulnerabilità” come vittime di torture, violenze e persecuzioni, donne sole, persone mate o con disabilità, famiglie con bambini alle quali viene consentito di raggiungere un Paese che li accolga.

Corridoi umanitari dell’Ucraina: l’accordo sul cessate il fuoco temporaneo

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il cessate il fuoco temporaneo è stato deciso per allestire i corridoi umanitari e permettere ai cittadini di usufruirne per lasciare il Paese in guerra in piena sicurezza.

In questo contesto, la Russia si è impegnata a sospendere momentaneamente i raid aerei e le azioni militari via terra. Le delegazioni, quindi, hanno optato per una sospensione temporanea del conflitto armato per procedere alle operazioni legate ai corridoi umanitari.

Il Regolamento CE 810/2009 e il ruolo dell’Italia

La base giuridica che regola i corridoi umanitari in Italia coincide con l’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 che offre la possibilità ai Paesi Schengen di rilasciare visti umanitari validi per il proprio territorio.

Il regolamento CE riguarda anche l’Italia. I profughi e i rifugiati, infatti, giunti in Italia hanno la possibilità di presentare domanda di asilo e vengono seguiti e aiutati durante l’interno iter legislativo.

Il rilascio dei visti è strettamente connesso all’esito di controlli di sicurezza che vengono effettuati dal Ministero dell’Interno. Inoltre, i soggetti che possono ottenere il visto vengono selezionati da enti promotori che ricevono informazioni specifiche e segnalazioni da parte di ONG locali e internazionali, Chiese, associazioni.