Mentre la politica si avvicina alla partita per il Quirinale tra dubbi e perplessità, i cittadini sembrano avere già le idee chiare su chi vorrebbero vedere al Colle. Con quello che appare come un plebiscito, infatti, gli italiani sognano il bis di Sergio Mattarella o, al limite, Mario Draghi.

L’attuale Presidente della Repubblica, secondo il sondaggio di Lab2021 di Roberto Baldassari pubblicato su Affari Italiani, è il nome che svetta su tutti con il 23,6% delle preferenze, seguito dall’attuale Capo del Governo che si ferma al 18,7%.

Al terzo posto, con il 5,2% delle preferenze, c’è Silvio Berlusconi che la spunta su Paolo Gentiloni, fermo al 4,4%, e su Liliana Segre, scelta dal 3,6% del campione. Al quinto posto nella partita per il Colle c’è l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia che piace al 3,4% degli italiani, mentre al sesto posto si piazza il ministro Giancarlo Giorgetti al 3,0%.

Nella rilevazione, oltre al nome preferito per la corsa al Quirinale, è stato chiesto anche il gradimento o meno su Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza. Per entrambe le misure gli italiani che hanno partecipato al sondaggio hanno manifestato il proprio favore. In relazione a Quota 100 gli italiani che ne chiedono la conferma sono il 51,3% del totale, mentre per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza ad essere favorevoli sono ben il 54,3%.