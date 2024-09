Dal voto sul sito del Movimento 5 Stelle è emerso che il tema che più hanno a cuore attivisti e iscritti è quello della Sanità, seguito dalla crescita economica, dalla lotta all’evasione, dalla pace. Ma tra i 12 temi che saranno al centro della Costituente del Movimento 5 Stelle ci sarà anche lo Statuto del Movimento, con il ruolo del Garante e il simbolo, e la revisione del codice etico per candidature e alleanze.

Sono i risultati della consultazione online tra iscritti e simpatizzanti, le cui votazioni si sono concluse ieri alle 23.59, con l’espressione di 153.985 preferenze. I 12 temi scelti saranno oggetto della redazione di una Guida alla discussione, con il supporto di consulenti politici e tecnici, e verranno portati ai tavoli di discussione che si svolgeranno nel mese di ottobre, per produrre delle proposte, che saranno successivamente sottoposte all’Assemblea costituente.

Costituente del Movimento 5 Stelle, tre i 12 temi prioritari scelti dagli iscritti c’è la revisione dello Statuto

Al primo posto dunque la riforma del Sistema sanitario nazionale e tutela della persona, con 12.728 preferenze; poi Crescita economia inclusiva e lavoro dignitoso, 11.254; Contrasto all’evasione fiscale e etica nell’impresa, 10.655; Politica di pace ed Europa, 9.185; la centralità della questione giustizia nell’azione politica del Movimento, 8.985; Transizione ecologica e patrimonio naturale per un’ecologia integrale, 8.943; Revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del Presidente e del Garante, il nome e il simbolo del Movimento e la riorganizzazione dei Gruppi territoriali, 7.814; Informazione libera e sovvenzioni alla cultura, 7.811; Riforma della scuola primaria e secondaria, 7.589; Riforme per un maggior equilibrio territoriale nel Paese, 7.480; Revisione del Codice etico per candidature e alleanze, 7.414; Università e ricerca scientifica, 7.400.

Restano invece fuori: Infrastrutture e rete nazionale per trasporto, 7.322; Un nuovo modello per i servizi sociali e assistenziali, 7.036; Revisione della Carta dei principi e dei valori, 6.402; Transizione digitale e utilizzo responsabile della IA, 5.638; Contrasto alle discriminazioni e violenza di genere 5.547; Diritto all’abitare, 5.324; Più voce ai giovani e coinvolgimento attivo nel Movimento, 4.876; Qualità della vita nei centri urbani, 4.582.