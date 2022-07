Covid, l’Italia ha superato quota 170mila vittime

Hanno superato quota 170mila le vittime del Covid accertate in Italia dall’inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e 112 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta, invece, al 23%, sostanzialmente stabile (ieri 22,8%) con 135.642 tamponi.

Covid, oltre 31mila i nuovi contagi e 112 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore

Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, 10.655 in meno rispetto a ieri, di cui 1.443.130 si trovano in isolamento domiciliare.

Oltre 20milioni i contagiati in Italia

La regione con l’incremento maggiore di nuovi casi Covid odierni è l’Emilia Romagna, con 4.175 contagi, seguita da Lazio (+3.708), Lombardia (+3.262), Campania (+3.060) e Sicilia (+2.678). I casi complessivi dall’inizio della pandemia sono 20.177.910. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 42.594 (ieri +52.417) per un totale che sale a 18.553.478.

Ad oggi, secondo i dati elaborati dal Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University, sono complessivamente 562.443.724 i casi di Covid registrati in tutto il mondo e 6.369.531 i decessi. Nei diversi Paesi sono state somministrate 11,83 miliardi di dosi di vaccino.