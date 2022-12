Covid, M5S: “Meloni scopre controlli e mascherine”

“Oggi Meloni scopre che i controlli e le mascherine sono armi indispensabili per combattere il Covid-19, meglio tardi che mai. Non sfugge, infatti, che solo due mesi fa il ministro Schillaci aprì una riflessione per togliere le mascherine addirittura nelle Rsa e negli ospedali”. È quanto scrivono i parlamentari del M5S in Commissione Affari Sociali del Camera e Sanità del Senato in merito a quanto ha affermato oggi il ministro della Salute Schillaci rispetto ai nuovi casi di Covid.

Il M5S ricorda al Governo che con il Covid non si scherza. “Grazie alle misure di Conte evitata la catastrofe”

“Dopo le proteste di medici e operatori sanitari – che richiamarono alla responsabilità il governo – le mascherine sono fortunatamente rimaste a protezione dei più fragili. Come se non bastasse poi il presidente del consiglio si spinge a dire che lockdown e misure restrittive non le sono sembrate così efficaci facendo l’esempio del caso cinese”.

“Ebbene – scrivono ancora i parlamentari M5S -, è esattamente il contrario. Ricordiamo alla Meloni uno studio dei ricercatori dell’Imperial College di Londra che stimò in circa tre milioni i decessi evitati in Europa grazie alle misure restrittive. In Cina a una fase di severe restrizioni è invece seguito un allentamento totale delle misure che ha portato alla situazione che vediamo oggi. Ci auguriamo onestamente più chiarezza e determinazione perché con il Covid-19 non si scherza”.

