Covid, mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e in ospedale: cosa cambia dal 1° ottobre

Covid, mascherine obbligatorie: con la fine del mese di settembre si torna a parlare di misure di sicurezze in luoghi chiusi e pubblici. Intanto, nell’ultimo bollettino i contagi sono aumentati rispetto alla scorsa settimana.

Covid, mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e in ospedale

Con la fine del mese di settembre si torna a parlare delle mascherine obbligatorie al chiuso. Sulla questioni è intervenuto il virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco che dice: “Siamo in una fase in cui in qualche modo si possono valutare e graduare le prescrizioni. Lo vedo anche sul treno, la gente è ormai stufa delle mascherine. Ce lo siamo guadagnati avendo una buona quota di vaccinati”.

“Finita la campagna elettorale con i suoi toni accesi, ovviamente ora si dovranno affrontare i tanti problemi dell’Italia. In primis, importantissimo ovviamente, l’aspetto riguardante la gestione della salute. E in particolare un ‘fine pandemia’, diciamo così. Perché presumibilmente siamo in una fase di transizione fra la pandemia e l’endemia. Ed è una fase che necessiterà a mio avviso di una serie di interventi meno pesanti, meno difficili, e soprattutto supportati da dati scientifici”, ha detto Pregliasco all’Adnkronos Salute sul prossimo governo

Cosa cambia dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre quindi potrebbe cessare ufficialmente l’obbligo di indossare la mascherina anti Covid su bus, treno, metro e negli ospedali, ambulatori medici e Rsa. L’obbligo di mascherina è previsto ancora nei luoghi di lavoro quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza fino al 31 ottobre.

Tuttavia, “l’epidemia – ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – non è finita e lasciar circolare il coronavirus può portare anche a nuove varianti che sono imprevedibili. Per questo credo che l’obbligo delle mascherina sui mezzi di trasporto, in ospedale e nelle Rsa vada confermato”.

Intanto, sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (+58% rispetto a una settimana fa). Le vittime sono 64, in aumento rispetto alle 32 all’ultimo aggiornamento. Il tasso di positività è salito al 18,4%.

