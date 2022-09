Covid, nuove regole per la quarantena nella circolare del Ministero della Salute: l’obbligo di isolamento cala da 7 a 5 giorni

Covid, varate nuove regole per la quarantena. Nella circolare diffusa dal Ministero della Salute prevedere la riduzione dell’obbligo di isolamento da 7 a 5 giorni.

Covid, nuove regole per la quarantena nella circolare del Ministero della Salute

Nella giornata di giovedì 1° settembre, il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato la circolare sulle norme relative al Covid. Il documento è stato firmato dal direttore generale del ministero della Salute, Giovanni Rezza. Le principali novità riguardano la quarantena per i cittadini che risultano essere positivi al coronavirus.

Nella circolare diffusa dal Ministero della Salute, si legge quanto segue: “Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test”.

Per quanto riguarda i contatti stretti dei soggetti positivi al Covid, restano in vigore le indicazioni riportate nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

L’obbligo di isolamento passa da 7 a 5 giorni

Le nuove regole per la quarantena Covid relative alla quarantena sono state commentate all’AdnKronos dal virologo Fabrizio Pregliasco che ha dichiarato: “In questa fase, in cui si va verso una convivenza con Covid e una normalizzazione, proprio per mantenere anche l’accettabilità di una prassi che è ancora utile, si possono allargare le maglie e rischiare un po’ di più, perché è vero che la massima contagiosità c’è nei primi giorni. Quindi condivido questo approccio che prevedrebbe 5 giorni con test negativo per uscire e 15 come uscita definitiva per i positivi a lungo termine”.

