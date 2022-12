Covid, prorogato l’obbligo di mascherine in ospedali e Rsa

L’obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, “sarà riprorogato, almeno fino a primavera”. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.

“Una delle poche cose che mi ha un po’ infastidito – ha detto il ministro – da quando sono diventato ministro è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l’obbligo e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli”.

Il ministro Schillaci ha annunciato che sta discutendo la questione con gli esperti e a breve, dunque, arriverà la proroga dell’obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie come misura di prenzione.

“I dati dell’ultima settimana ci dicono che la crescita dei contagi d’influenza, per la prima volta, rallenta. È possibile che siamo al plateau – ha detto Schillaci -, ma dobbiamo aspettare per avere conferme. Bisogna continuare a proteggere la categorie a rischio: vaccinando anziani e fragili e usando le mascherine. Con la prevenzione ridurremo le malattie e le patologie. Anche perché le risorse per la sanità non possono crescere all’infinito”.

“Anche per il Covid è necessario vaccinare soprattutto i più fragili e abbiamo lanciato una campagna di promozione. Sulla quarantena confermo: dopo cinque giorni gli asintomatici saranno liberi senza tampone”.

“Quest’anno l’influenza è iniziata prima del solito – ha aggiunto il ministro della Salute -, c’è stata un grande crescita del numero di contagi. Però la più recente rilevazione, della scorsa settimana, per la prima volta dimostra un rallentamento nella crescita dei malati. Noi abbiamo raccomandato, con una campagna che il Ministero ha fatto partire il primo dicembre, la vaccinazione contro l’influenza. È importante per le persone fragili. Intendo riferirmi a chi ha problemi cardiologici, polmonari, oncologici, immunodepressi, e soprattutto agli over 65. La mascherina rappresenta sempre uno strumento utile. Se i cittadini la indossano spontaneamente, ad esempio sui mezzi pubblici, diventa una forma di prevenzione”.

“L’obbligo di mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa sarà riprorogato, almeno fino a primavera. Grazie ministro Schillaci” ha commentato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

“Credo che sia saggio prolungare l’obbligo delle mascherine per le Rsa e gli ospedali. Bene quindi l’annuncio del ministro Schillaci” ha detto all’Adnkronos Salute il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Massimo Andreoni.

L’esperto ha detto che “sarà prorogato l’obbligo delle mascherine in ospedale e Rsa almeno fino a primavera” e che “aspettare ancora a togliere questo obbligo è corretto, c’è il Covid e l’influenza, tra 3-4 mesi la situazione epidemiologica sarà molto diversa”.