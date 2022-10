Covid, quarta dose ridurrebbe la morte tra gli anziani. Bassetti attacca il ministro della Salute Speranza

Covid, quarta dose farebbe molto bene agli anziani: è quanto emerge dalla pubblicazione di uno studio americano. Inoltre, il virologo Matteo Bassetti ha attaccato duramente il ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto, la somministrazione della quarta dose in Italia è stata aperta a tutti gli over 12.

Covid, quarta dose ridurrebbe i casi di morte tra gli anziani

Secondo uno studio di Veterans Administration Medical Center di Providence, in Usa, e pubblicato sul bollettino settimanale dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, la quarta dose è molto consigliata agli anziani. In particolare, dalla ricerca è emerso che la quarta dose del vaccino ridurrebbe del 90% il rischio di morte negli anziani, e del 74% il rischio di andare incontro a una forma grave dell’infezione rispetto alle sole tre dosi di vaccino.

“I risultati confermano l’importanza di proseguire nello sforzo per garantire che la popolazione delle case di cura riceva le dosi di richiamo raccomandate del vaccino contro il Covid-19, incluso il vaccino bivalente recentemente autorizzato”, scrivono i ricercatori.

Bassetti attacca il ministro della Salute Speranza

Duro attacco del virologo Matteo Bassetti al ministro della Salute Roberto Speranza su alcune decisioni riguardo il Covid-19: “Il ministro della Salute e i suoi consulenti hanno commesso molti errori in questo 2022. Quelli sulla quarta dose sono stati molto gravi: si è deciso di proporla a luglio nel pieno dell’estate, ben sapendo che dopo due mesi ci sarebbero stati numerosi vaccini aggiornati su omicron”.

“Anche l’estensione della platea agli over 12 senza aver prima capito perché gli over 65 e i fragili non si erano vaccinati, è anch’esso errore da matita blu” sottolinea Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, in un post su Facebook.

