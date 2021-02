Il Covid torna a correre. Nelle ultime 24 ore altri 17.455 casi e 192 morti.

Stando agli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, il Covid in Italia è tornato a correre. In questi ultimi giorni, infatti, si assiste all’aumento esponenziale dei contagi che oggi sono stati 17.455 nuovi casi, a fronte di 257.024 tamponi eseguiti. Per effetto di questi numeri, il tasso di positività sale al 6,8%, rispetto al 5,9% di sabato. Preoccupa soprattutto la pressione sugli ospedali dove nelle ultime 24 ore si contano 266 ricoveri in più in area medica, e 131 nei reparti di terapia intensiva sono stati registrati 131 nuovi ingressi: il saldo tra ingressi e uscite è +15. Restano ancora alti, seppur in calo, i decessi che sono stati 192 morti per complessivi 97.699 decessi da inizio pandemia.

Questa settimana in Italia sono stati registrati 116.124 nuovi positivi, la scorsa settimana erano stati 28.689 in meno (87.435). Già il dato complessivo di domenica scorsa segnalava un aumento rispetto alle settimane precedenti: incremento che ora diventa esponenziale, se si guarda alla percentuale dei positivi rispetto ai tamponi. Il trend si è invertito e un’altra dimostrazione arriva dai dati sui ricoveri: se settimana scorsa ancora calavano (-645 pazienti in area medica), negli ultimi giorni sono tornati a salire significativamente (+834). Significa che dai 17.804 ricoverati di lunedì si è passati ai 18.638 di oggi.