Crescono gli affari e pure le società. Il conferenziere Renzi diventa manager

Matteo Renzi moltiplica il volume di affari ma pure le società: il leader di Italia Viva infatti non solo ha registrato guadagni record lo scorso anno come dimostra la dichiarazione dei redditi 2023 appena depositata al Senato. Ma ha anche diversificato i rami di attività: ha anche reso noto di aver cambiato ragione sociale all’azienda che ha fondato nl 2021, la Ma.Re Consulting diventata Ma.Re Holding nel cui capitale ha fatto ingresso anche il figlio Francesco con il 10 per cento a marzo di quest’anno: quel che non compare nella nuova comunicazione a Palazzo Madama è che in pancia alla holding è già gemmata contestualmente un’altra società, la Ma.Re Adv.

Galassia Matteo

Di questa nuova società, Renzi resta unico socio e amministratore e che pare destinata a macinare cachet da Mille e una notte: per consulenze strategiche, supporto alla comunicazione in favore di aziende o enti privati, assunzione di partecipazioni in altre società in Italia o all’estero e pure attività editoriale. Compreso nel pacchetto anche il marketing e la promozione di eventi di ogni genere; economici, artistici, pubblicitari e culturali.

Ricapitolando. C’è l’azienda madre, la Ma. Re holding, che ha nel suo core business l’assunzione di partecipazioni in altre società, le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie e ipotecarie, la partecipazione a consorzi, associazioni ed enti e potrà anche concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi ma soltanto nel caso in cui la garanzia corrisponda a un interesse, anche non direttamente patrimoniale, della società.

Eppoi c’è la Ma.Re Adv costituita il 13 marzo con oggetto l’attività di consulenza, assistenza, prestazione di servizi, svolgimento di analisi, studio e ricerche dirette alle imprese e servizi in materia di strategia aziendale e industriale, operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizioni, joint ventures, individuazione di possibili partners, valutazioni patrimoniali e economiche. Ma pure miglioramento del posizionamento, ampliamento della presenza sui mercati, rafforzamento della reputazione, anche attraverso ricerche di mercato, progettazione per il miglioramento della posizione competitiva, internalizzazione ed esternalizzazione di attività, ristrutturazione di impresa.

Tra le competenze anche il marketing e la promozione commerciale, più in generale le attività di management legate alla struttura finanziaria, l’organizzazione e la riorganizzazione dell’indebitamento.

Core business

Sempre la nuova Ma.Re Adv ha nel suo core business il supporto alla comunicazione al servizio delle aziende o altri enti privati, la consulenza per le attività relazionali nonché la realizzazione di piani di comunicazione integrata e per la ristrutturazione aziendale anche attraverso l’individuazione di nuove opportunità di investimento compreso quello editoriale e immobiliare.

E poi l’assunzione di partecipazioni in altre società, imprese enti costituiti i costituendi in Italia o all’estero. E infine l’attività editoriale e di approfondimento e sviluppo di tematiche tra cui la promozione e l’organizzazione di studi monografie, brochures, opuscoli, numeri unici o depliant. Ma anche l’organizzazione, promozione e gestione di eventi economici, artistici, pubblicitari e culturali. Una gamma di attività che fanno di Renzi non solo più un conferenziere ma un potenziale manager. Con una seconda vita da senatore.