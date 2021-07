“Come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del Movimento 5 Stelle”. È quanto ha annunciato il capo politico reggente del M5S, Vito Crimi.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Crimi – saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto”.

L’avviso riguardante le consultazioni per l’elezione del comitato direttivo del M5S è stato pubblicato sul nuovo sito del MoVimento 5 Stelle (movimento5stelle.eu). Ieri il capo politico reggente aveva comunicato al garante Beppe Grillo di aver avviato tutti gli adempimenti prodromici allo svolgimento delle votazioni. Crimi aveva anche ribadito che per il voto sarà utilizzato lo strumento messo a disposizione da SkyVote (leggi l’articolo), e dunque non sulla piattaforma Rousseau come aveva indicato Grillo (leggi l’articolo).